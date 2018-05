RMC SPORT - Cairo: "Oggi assemblea per risolvere il problema diritti tv"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È arrivato all'assemblea di Lega a Roma anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, che ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Siamo qui per cercare di risolvere al meglio il problema dei diritti tv. Da una parte abbiamo Mediapro che ha fatto un'offerta importante e se li è aggiudicati, adesso servono i tempi tecnici per partire. Non so se potranno avere altro tempo, decide il commissario della Lega. La governance? È importante e spero che si possa risolvere tutto al più presto. I diritti tv vengono però prima perché sono importantissimi per le società di Serie A. Il campionato? La corsa Scudetto non si è decisa ieri ma la settimana scorsa. La gara di Napoli? Mazzarri sta facendo un ottimo lavoro e il progetto va avanti. Non è stato facile per lui arrivare a stagione iniziata ma la sfida di ieri ha fatto vedere buone cose. Adesso chiudiamo al meglio il campionato e poi cercheremo di fare una squadra più competitiva possibile. Belotti out? Mazzarri vuole provare alcune cose ed è giusto così, anche in vista del prossimo anno".