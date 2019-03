© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Calabria, terzino del Milan, in zona mista dopo la vittoria dei rossoneri sul Sassuolo ha parlato così anche ai microfoni di RMC Sport: "Qualche anno fa queste partite in cui dovevamo vincere a volte le sbagliavamo, invece stasera anche non giocando bene siamo riusciti a vincere e questo è l'aspetto più importante. Stiamo lavorando tanto anche sulla fase difensiva e siamo contenti di quello che stiamo facendo. Ora ci aspettano tutte finali da qui alla fine della stagione e vogliamo provare a vincere di partita in partita. Derby? Chi sta davanti sta meglio. Per noi è fondamentale vincere la prossima contro il Chievo, al derby penseremo più avanti".