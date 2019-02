RMC SPORT - Calcagno (vice pres. AIC): "Serie C? Errore di Fabbricini"

© foto di Emiliano Crespi

Umberto Calcagno, vice presidente AIC, su RMC Sport è tornato a commentare lo scandalo accaduto in Serie C:

Un commento su quanto accaduto tra Cuneo e Pro Piacenza (20-0)?

"Non fa parte del nostro mondo l'episodio di ieri. Sono curioso e certo che gli organi statali accerteranno perchè un imprenditore porta avanti una società in questo modo invece di portare i libri in tribunale. Non ha mai pagato gli stipendi. Prima o poi qualcuno ci indicherà cosa c'era dietro a questo comportamento".

Su come si poteva evitare tutto ciò:

"Lo scorso fine campionato, insieme alla Lega Pro e al presidente Gravina avevamo chiesto ripetutamente al commissario della FIGC Fabbricini di approvare delle norme che ci avrebbero permesso di evitare questo scempio. Sapevamo che per forza si sarebbero incancrenite una o due società: era impossibile che ciò non avvenisse. Ho saputo oggi che anche la Lucchese non ha versato tutti i contributi e verrà penalizzata, lo stesso Cuneo ha ricevuto punti di penalità. Era per questo che abbiamo chiesto che alcune società, non in ordine a livello di fideiussioni, fossero escluse. Anche per il rispetto di chi si comporta correttamente, con fideiussioni di primissimo livello".

Sull'operato del commissario straordinario della FIGC Fabbricini:

"Ha fatto tante cose sbagliate. Anche alcune iniziative, come le seconde squadre e il calcio femminile che sarebbero potute rivelarsi vincenti, le ha fatte con i modi sbagliati".

Il Cuneo ieri avrebbe potuto risparmiare di fare 20 gol...

"Ieri non è stato calcio. Non mi appassiona questo ragionamento. Non so cosa sarebbe stato meglio fare in una situazione così assurda. Non so come mi sarei comportato se mi fossi trovato a giocare col Cuneo".