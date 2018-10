RMC SPORT - Camolese: "Mazzarri deve restare accanto alla squadra"

© foto di Federico De Luca

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Giancarlo Camolese. L'ex tecnico del Torino si è soffermato sui recenti episodi arbitrali che hanno coinvolto i granata, dando poi il suo parere sulle motivazioni alla base del nervosismo del tecnico Walter Mazzarri. Questa la sua analisi:

Mister, per Mazzarri sono 25 espulsioni in carriera. Come ti spieghi questo nervosismo?

“In campo diventa difficile controllare le emozioni. Per un allenatore è importante capire che deve restare al fianco della squadra nel corso dei 90 minuti, purtroppo a volte controllare le reazioni è complicato. Mazzarri deve avere la lucidità di comprendere che la sua figura è un importante riferimento per i giocatori”.

Proteste che, oltretutto, non aiutano certo a far cambiare una decisione all'arbitro...

“Ne ho avuti spesso di motivi per arrabbiarmi. Il punto è che si pensa sempre di essere nella ragione quando si protesta. Ogni allenatore ha il proprio carattere, ma ripeto, è importante capire che restare distaccati dalle decisioni arbitrali è fondamentale. Parliamoci chiaro, un direttore di gara sui suoi passi non ci torna, a prescindere dalla fondatezza delle proteste”.

Hai la sensazione che un arbitro possa avere la sua “lista nera”? Si rischia di partire prevenuti a volte?

“Non voglio neanche pensarle certe cose, non mi piacciono le liste a prescindere dalla categoria. In panchina si hanno già tanti pensieri per la testa collegati ai giocatori e alla partita, se un tecnico deve anche stare a pensare a certe cose la pressione diventa veramente insostenibile. Sinceramente non ci credo e mi auguro che non si verifichino mai episodi di questo genere”.