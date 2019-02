RMC SPORT - Camolese: "Meglio la Lazio. Il Milan paga l'uscita di Kessie"

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Camolese, ex giocatore della Lazio oggi allenatore, a RMC Sport Live Show ha parlato nell'intervallo di Lazio-Milan, andata della semifinale di Coppa Italia: "La Lazio ha fatto qualcosa in più anche se sembrava dovesse essere la squadra più in difficoltà viste le assenze. Il Milan ha patito l'uscita di Kessie perché è un giocatore che dà forze ed equilibrio al centrocampo. Calhanoglu non sa far bene le due fasi come Kessie, ma è una partita ancora lunga e poi c'è ancora il ritorno. Alla fine anche gli allenatori rifletteranno su questi aspetti".

Questo Milan può arrivare al terzo posto?

"Gattuso è stato molto bravo ed è stata brava anche la società che ha corretto la squadra a gennaio con un centravanti forte come Piatek e un giovane destinato a crescere come Paquetà. Adesso per guardare oltre il quarto posto servono delle battute a vuoto di chi sta davanti e il Milan poi deve avere continuità, aspetto non facile in Serie A".

Quanto pensa il rendimento negativo di Milinkovic-Savic e Luis Alberto?

"Tanto, il primo per la forza fisica e la qualità il secondo per l'intuito e le giocate. Non stanno rendendo come l'anno scorso ma Inzaghi sta cercando delle alternative per far fronte a queste situazioni".

Fiorentina-Atalanta, chi è favorita nella gara di domani?

"Sarà una bella partita. L'Atalanta non mi ha impressionato con il Torino e ha patito il pressing granata ma tutte e due le squadre daranno il massimo. La Fiorentina mi piace perché ha giocatori di qualità soprattutto davanti e credo che domani sarà una bella gara. Non vedo un favorito in partenza proprio perché entrambe le squadre sono capaci di far gol in qualsiasi momento".

Che pensa di Federico Chiesa e delle accuse che gli sono arrivate?

"E' un giocatore che mi piace tantissimo e credo che sia il miglior talento che ha il calcio italiano. E' un patrimonio di tutto il calcio e a Firenze può continuare a crescere. E' ancora molto giovane e qualcosa deve imparare specie nella gestione della partita o in qualche atteggiamento, ma è normale vista l'età. Chiesa rappresenta il futuro non solo della Fiorentina e le critiche ormai ci sono sempre anche per i migliori".

Torino sta andando bene nelle ultime gare, buon lavoro di Mazzarri?

"Il Toro è una squadra forte e difficile da affrontare. I giocatori adesso sono più attenti durante le partite ed è una squadra destinata a crescere in tutto il girone di ritorno. Poi per fare un altro salto di qualità bisogna trovare più facilmente il gol. Servono le reti di Belotti ma anche dei centrocampisti, serve più qualità nella finalizzazione".