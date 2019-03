RMC SPORT - Campagnolo: "Roma, serve risultato per la Champions"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Andrea Campagnolo, ex portiere anche della Roma, è intervenuto a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Lazio-Roma: "Peccato per il risultato, spero che la Roma possa rimediare. I giallorossi hanno avuto grande difficoltà nel primo tempo ora è abbastanza equilibrata e speriamo che la Roma possa almeno pareggiare. Sotto l'aspetto mentale fare un risultato positivo in un derby così sentito sarebbe molto importante. Il derby di Roma e quello di Genova sono quelli più belli. Impossibile descrivere le emozioni in queste partite. La Roma avrà anche un po' la testa alla gara di Champions League ma se riesce a ottenere un risultato positivo stasera può essere una bella carica anche per mercoledì. Io ricordo un derby in cui eravamo sotto 3-1 e poi siamo riusciti a pareggiare 3-3. Fu un derby fantastico e per noi quel pareggio valeva come una vittoria".

Che ricordo hai invece della salvezza con la Reggina di Mazzarri?

"E' stata una stagione straordinaria e irripetibile perché riuscire a salvarsi partendo da -11 è stato incredibile. La penalità ci ha però aiutato ad affrontare tutte le partite come fossero finali".

Cosa ci puoi raccontare del Cittadella dove sei preparatore dei portieri delle giovanili?

"Cittadella sta diventando una realtà importante. Ci sono valori importanti e si vuole dare continuità a un certo tipo di progetto. La prima squadra può contare su un tecnico che già da molti anni è al Cittadella. Hanno costruito una mentalità vincente che porta la squadra a giocarsela a viso aperto contro tutti e si è visto anche oggi con la vittoria contro il Brescia. Di questo dobbiamo dar merito alla società. Cittadella è una piccola famiglia e si va tutti d'accordo. Questo è il segreto".

Che pensi della stagione di Olsen?

"Sono stato a Trigoria qualche mese fa perché ho portato dei ragazzi in prova. Ho visto Olsen ed è molto migliorato a livello tecnico e sono tutti molto felici di quello che sta facendo. Bisogna avere pazienza perché era abituato a un altro tipo di allenamento. Se gli diamo il tempo può diventare un portiere affidabile. Dove giocava prima non aveva neanche il preparatore dei portieri ma io l'ho visto in allenamento e mi è piaciuto. Ha un ottimo potenziale e sono convinto che diventerà un giocatore importante per la Roma".

La scuola italiana dei portieri è sempre la migliore?

"Secondo me sì perché qua abbiamo una linea ben definita a livello di insegnamento mentre all'estero sono più improvvisati i portieri. I portieri stranieri in Italia possono migliorare molto proprio grazie alla scuola che c'è in Italia. A Roma per me sono maestri in questo senso".