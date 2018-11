RMC SPORT - Campilongo: "Napoli, Insigne-Mertens insostituibili"

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico Salvatore Campilongo ha parlato durante il Live Show di RMC Sport della Serie A e non solo.

Sull’Empoli

"E’ una squadra organizzata, che gioca un buon calcio, ma si perde negli ultimi 16 metri e non riesce a concretizzare. Classifica bugiarda? E’ vero, credo che forse quest’anno si poteva fare qualcosa di più in difesa in sede di mercato. A centrocampo e in attacco è una buonissima squadra. Manca la solidità difensiva".

Su Caputo

"Quando ti approcci a questa categoria puoi fare bene o male. Il suo problema è che è stato un bomber affermato in B, che magari è rimasto piuttosto che approcciare in A. Ma sono i misteri del calcio".

Su Andreazzoli

"Sarri è più maniacale sull’aspetto tattico rispetto a Carlo. Andreazzoli lascia inventiva anche agli attaccanti, anche di più rispetto a Giampaolo".

Su Mertens

"La differenza la fanno i grandi calciatori. Insigne-Mertens è la coppia più in forma, sono insostituibili per il gioco che fa il Napoli. Milik è punto di riferimento, mentre Mertens non ne concede di riferimenti".

Sulla Serie C

"Saranno 6-7 anni che il campionato ha questi problemi ,che nascono dal non vigilare su certe società. Ogni anno società penalizzate, che non hanno fidejussioni, che non pagano stipendi. Il male nasce da lontano e ora serve mettere un freno a questa situazione. Anche se ci credo poco".