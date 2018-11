RMC SPORT - Canovi a Scanner: "Bonus etici e introiti: così cambia il calcio"

© foto di Federico De Luca

Il noto procuratore Dario Canovi, ospite del programma di RMC Sport "Scanner", ha analizzato i cambiamenti più importanti del nostro calcio a livello aziendale.

Sul bonus etico: "Una parte dello stipendio al PSG viene pagata come bonus comportamentale. Il cosiddetto bonus etico riguarda il comportamento di un atleta dentro, ma anche fuori dal campo. Deve essere anche uno stimolo per i calciatori, che devono dare l'esempio per loro stessi e per il club. Basta vedere quanto ha incassato la Juve con la vendita delle magliette di Cristiano Ronaldo per capire quanto siano importanti i personaggi, e quindi anche il loro comportamento".

Sul futuro dei bonus: "Credo che sia destinata ad aumentare come pratica. Si stanno sviluppando delle fonti di introiti tra le più svariate nel mondo del calcio. Alcuni calciatori sono delle vere e proprie aziende".

Sulla dimensione aziendale del calcio: "Prima tanti presidenti facevano i tifosi, erano entrati nel calcio proprio per il tifo. Penso a Cecchi Gori con la Fiorentina o a Pellegrini con l'Inter. Adesso abbiamo i presidenti di club medi e grandi che sono personaggi della finanza. Pallotta per esempio non è venuto a Roma perché tifa giallorosso, ma per opportunità di business. Lo stesso discorso vale per Milan e Inter".