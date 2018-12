RMC SPORT - Capello: "Allegri ha grande personalità e sicurezza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, doppio ex di Roma e Juventus, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport nel corso dei Stile Juventus: "Allegri? Sicuramente ogni allenatore ha il suo modo di lavorare, lui ha vinto moltissimo imponendo il proprio stile che è risultato vincente, fa giocare la squadra come vuole lui, indice di grande personalità e sicurezza. Come si gestisce uno spogliatoio con grandi campioni? Semplice, con personalità e credibilità altrimenti le parole non bastano. Se hai questi due elementi, il giocatore accetta le decisioni e le capisce, altrimenti il calciatore non ti segue e tutto diventa più difficile".