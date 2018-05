© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista a RMC Sport, Fabio Capello ha parlato anche del Napoli e delle prospettive future della formazione azzurra. " Il Napoli è pronto per competere con la Juventus. Forse manca una rotazione maggiore e Sarri deve capire che si può anche cambiare modulo, cosa che è anche mancata alla Roma in alcuni momento del campionato. Bisogna essere in grado di ribaltare la squadra: coraggio, capacità e visione, tutto quello che ha Allegri e che ha messo in atto Juventus. Il Napoli? Le squadre sanno ormai come gioca. La forza di Sarri è stata riuscire a costruire una difesa abbastanza solida".