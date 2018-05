RMC SPORT - Capello: "Napoli, Ancelotti sarà un valore aggiunto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Capello parla ai giornalisti presenti al Football Leader di Napoli: "Ancelotti è un grande allenatore, di livello internazionale che porterà qualcosa in più a questa già bellissima squadra che ha avuto una guida ottima con Sarri. Ora serve qualcosa di più a livello internazionale".

Chi vede favorito per il Mondiale?: "Brasile. Perché sono arrabbiati con sé stessi per la figuraccia fatta al Mondiale in casa".