RMC SPORT - Capello sul Milan: "Attendiamo la UEFA"

A margine dell'evento Football Leader svoltosi a Napoli, Fabio Capello ha parlato del Napoli e non solo: "Io dico sempre che alla fine dell'anno i pro e i contro pareggiano. Confermo che secondo me il Napoli dopo la vittoria a Torino contro la Juventus aveva vinto nella testa ma purtroppo la vittoria esiste solo quando tagli il traguardo e questo è stato un errore, un errore che hanno pagato caro perché avrebbero potuto essere molto vicini a vincere il campionato però come allenatore vi posso dire che non è facile far capire ai giocatori, alla gente, alla squadra, che hai fatto solo un passo, non hai finito tutta la strada, quindi la difficoltà è proprio questa: far capire e mantenere quella concentrazione, quella voglia che ti fa raggiungere il risultato, è la non abitudine a vincere. Milan? Aspettiamo la UEFA".