RMC SPORT - Capozucca: "Ancelotti a Napoli per vincere. Juve idee chiare"

Stefano Capozucca, direttore sportivo, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi di calciomercato a partire da Ancelotti al Napoli: "Mi aspettavo la separazione da Sarri ma non mi aspettavo che al suo posto arrivasse Ancelotti, significa che De Laurentiis ha voluto giocare pesante".

A questo punto che tipo di mercato è lecito aspettarsi dal Napoli?

"Ancelotti per andare a Napoli ne ha fatto una questione di programmazione. Lui va a Napoli per provare a vincere ed avrà avuto della garanzie da De Laurentiis per fare una grande squadre e strappare lo scudetto alla Juventus".

Invece dove andrà Maurizio Sarri?

"Sicuramente non è una cosa semplice. Sono convinto che De Laurentiis non farà sconti ed è altrettanto vero che la situazione in casa Chelsea è complicata. C'è qualche problemino in questa vicenda altrimenti avrebbero già annunciato Sarri a Londra".

Credi che la Juventus farà qualcosa in attacco?

"Credo solo una cosa: la Juve è la società più forte e competente. Marotta e Paratici sono straordinari e sanno già cosa fare. Ancelotti al Napoli non cambia nulla".

Milan, si parla di acquisti di qualità. L'obiettivo è la Champions League?

"Anche Marotta e Paratici al primo anno di Juve hanno avuto qualche difficoltà e così è stato anche per il Milan. Se i rossoneri faranno due o tre acquisti di grande spessore si potranno davvero riavvicinare alla vera dimensione del Milan".