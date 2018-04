RMC SPORT - Capozucca: "Juventus-Napoli ora è determinante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo anche del Genoa, a RMC Sport Live Show ha analizzato la trentatreesima giornata di campionato appena conclusa con risultati sorprendenti specie in testa al campionato: "Sembrava un campionato finito e invece la giornata di oggi ci dice che è ancora tutto da giocare, sia per l'alta classifica sia per la zona salvezza".

Domenica sera il big match Juventus-Napoli. Come cambia l'avvicinamento dopo questa giornata?

"Cambia tanto perché la Juve aveva due risultati su tre da poter sfruttare, con quattro punti invece i bianconeri non possono più fare passi falsi. Se il Napoli dovesse vincere a Torino sarebbe difficile per la Juventus tenere a Torino lo scudetto perché poi avrebbe un calendario più complicato".

Lotta Champions, hanno vinto Roma, Lazio e Inter. Quella dei biancocelesti a Firenze è la vittoria più importante?

"Sicuramente. I tre punti conquistati dalla Lazio sono quelli più importanti perché arrivano contro una Fiorentina in salute e per di più in rimonta. Vittoria fondamentale per la squadra di Inzaghi".

In zona salvezza invece che situazione vede?

"Può succedere ancora tutto anche in zona retrocessione a parte il Benevento che ormai è praticamente in Serie B. Alla prossima giornata se per caso il Crotone vince ad Udine rende il campionato ancora più avvincente".