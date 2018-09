RMC SPORT - Caputo: "Punto importantissimo. Bravi a compattarci"

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

La Gazzetta dello Sport in prima: "Tegola Milan, si ferma il Pipita"

Messaggero Veneto: "Udinese, il cuore non basta"

Il Secolo XIX: "Vittoria buttata via. La Samp si ferma agli 11 metri"

Roma, il Corriere dello Sport titola: "Ossigeno per Di Francesco"

Fiorentina, La Nazione in prima pagina: "Firenze si ribella"

Francesco Caputo , attaccante dell'Empoli, ha parlato nel post partita. Queste le parole riprese anche da RMC Sport Live Show dopo il pari contro il Milan: "Abbiamo fatto un punto importante che ci dà fiducia per il futuro. Sapevamo che avremmo affrontato mille difficoltà con il Milan ma ci siamo compattati e abbiamo preso questo punto. I rossoneri hanno grande qualità e i primi venti minuti abbiamo sofferto il loro giro palla poi abbiamo preso le misure e le cose sono andate meglio. Nel primo tempo abbiamo avuto due grandi occasioni nonostante tutto. Siamo contenti del risultato. Parma? Tra due giorni si ricomincia di nuovo, dobbiamo esser bravi a recuperare per una trasferta difficilissima".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy