© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex calciatore Amedeo Carboni per anticipare i temi della sfida contro l’Atletico Madrid: “Che gara mi aspetto? Il fatto che Simeone abbia giocato in Italia indica che conosce bene il calcio italiano. L’Atletico è anche la squadra meno spagnola tra le spagnole. Simeone conosce bene la Juventus, sa cos’è la Juventus oggi e sa che sarà difficile. Ma il discorso vale anche per la Juventus, l’Atletico fa molto contropiede, sarà una partita tattica. Sarà importante per entrambe non prendere gol”.

Qual è il punto debole dell’Atletico Madrid? “Secondo me sulle fasce si può entrare. In questo senso sono meno italiani, amano attaccare. Hanno giocatori di quantità e di qualità. Alla Juve mancherà un giocatore come Khedira, mentre invece l’Atletico ha Saul che è molto pericoloso. Ma è anche vero che Cristiano Ronaldo è un giocatore che fa la differenze”.

Due nomi, uno per parte. “Io direi Saul per l’Atletico Madrid e Mandzukic per la Juventus”.