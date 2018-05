RMC SPORT - Carboni: "Stupito da Di Francesco. Ancelotti vuole vincere"

In esclusiva ai microfoni del Var dello Sport nella mattinata di Rmc Sport, l'ex Empoli, Parma, Sampdoria, Roma e Valencia Amedeo Carboni ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attualità. Queste le sue parole:

Cristiano Ronaldo?

"È un tema complicato, la società deve avvalorare bene cosa vuol dire avere questo giocatore a livello di immagine, soldi, marketing. La filosofia di Perez è sempre stata quella di scegliere giocatori importanti non solo calcisticamente ma anche a livello di immagine".

Ancelotti a Napoli?

"Avrà sicuramente fornito una lista di giocatori a De Laurentis e, come fu con Benitez, il presidente cercherà di soddisfarlo. Non sarà un mercato facile, ci sono tante squadre che cambieranno e che avranno ampie disponibilità economiche. De Laurentis è un presidente che non vuole imposizioni, lo si è visto già con Sarri, ma dà comunque disponibilità economiche per l'investimento sui giocatori. Ancelotti non viene per rilanciarsi ma perchè vede il Napoli come una candidata in Italia ma anche in Europa".

Bale alla corte di Ancelotti?

"È stato molto bene con l'allenatore e questo potrebbe essere un vantaggio, ma il problema economico è delicato, con un ingaggio intorno ai 10 netti. Tra l'altro è un uomo di Perez a differenza di Ronaldo, che non ha mai avuto un buon rapporto con il presidente".

Di Francesco?

"Nessuno si aspetteva potesse arrivare in semifinale di Champions al primo anno e con questo passo trionfale. Mi ha fatto molto piacere come suo ex capitano e compagno di squadra: è un allenatore attento e preparato e a Roma è molto difficile. Ha fatto benissimo".



Mercato Roma?

"Ci sono un allenatore bravo e un ds bravissimo. Ho ottimi rapporti con loro. Dzeko ha dimostrato di essere un grandissimo attaccante, mi piace veramente molto".



Balotelli?

"Spero che si sia accorto di ciò che ha perso fino ad oggi".