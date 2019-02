© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto Amedeo Carboni, ex giocatore anche di Roma e Valencia, che ha parlato anche del ritorno in Italia di Antonio Sanabria:"Per uno straniero l'Italia è difficile dal lunedì al sabato perché ci sono più pressioni. I giocatori spagnoli fanno fatica in Serie A per questo. Sanabria è arrivato al Genoa e ha segnato subito e sono contento. È tornato in Italia sicuramente più maturo ed è un giocatore che potrà salire di livello".