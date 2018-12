© foto di Federico De Luca

Giuseppe Cardone, ex giocatore di Milan e Parma fra le altra, ha parlato a RMC Sport Live Show:

"La Juventus? Credo sia la favorita numero uno anche in Europa, è superiore anche al Manchester City. In questi la Juventus ha trovato la quadratura anche in Europa. La Roma ha fatto benissimo l'anno scorso mentre quest'anno sta vivendo un periodo di difficoltà ma non dimentichiamoci che ha cambiato tantissimo rispetto alla passata stagione".