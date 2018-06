RMC SPORT - Carlo Longhi: "VAR grande traguardo per gli arbitri"

Carlo Longhi, ex arbitro, a RMC Sport Live Show: "Il VAR è molto utile per gli arbitri anche se va utilizzato meglio con un protocollo preciso per tutti. Però è un grande traguardo che si è raggiunto. Bisogna trovare uniformità nell'applicazione. La classe arbitrale italiana è sempre stata tra le migliori. Non riusciamo mai ad esaltare i nostri arbitri che sono nettamente superiori ai colleghi europei. Tra le nuove leve chi le piace? Ci sono tanti giovani molto bravi e stanno già dirigendo partite molto importanti. Spero che in futuro si possa avere una formazione arbitrale molto importante".