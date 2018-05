RMC SPORT - Carmignani: “VAR usata in modi diversi, Pjanic da rosso"

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso le frequenze di RMC Sport, l'ex portiere di Napoli e Juventus Pietro Carmignani ha parlato della direzione di gara dell'arbitro Orsato in occasione di Inter-Juve di sabato scorso. “Quanto è importante la contemporaneità? Per il Napoli ci sono ovviamente dei limiti caratteriali, perché se la Juventus vince a Milano vuol dire che gli azzurri avrebbero dovuto avere la giusta reazione e vincere a Firenze per poi sperare nel sorpasso tra qualche settimana. Magari in occasione di Roma-Juventus, ad esempio. A San Siro hanno deciso anche fattori esterni, il VAR è stato interpretato in due modi diversi. In occasione dell'espulsione di Vecino è stato richiamato l'arbitro per far vedere cosa era accaduto, ma il direttore di gara aveva già deciso per l'ammonizione. Però è stato richiamato, sul secondo fallo di Pjanic perché l'arbitro non è stato chiamato al VAR? Il finale di questo campionato è stato indirizzato male da certe decisioni arbitrali, non voglio prendermela con Orsato ma perché non ha punito l'ex Roma con un altro giallo? E' talmente evidente... Forse pensava di usare una compensazione per quanto avvenuto prima. Lì bisognava espellere Pjanic, chiudendo la gara in dieci uomini contro dieci uomini. Poi, da parte di Spalletti, ci sono state delle sostituzioni poco chiare", le parole di Carmignani.