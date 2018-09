RMC SPORT - Carnasciali: "Roma indebolita. Juve brutta? Conta vincere"

© foto di Federico De Luca

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Daniele Carnasciali. L'ex difensore della Fiorentina ha espresso il proprio parere in merito alla delicata situazione della Roma, concludendo poi con un commento relativo al gioco offerto dalla Juventus. Queste le sue dichiarazioni:



Daniele, la delicata situazione in casa Roma deriva da errori o da un processo evolutivo?

"I giocatori ceduti quest'anno dalla Roma sono stati il perno della cavalcata in Champions League della scorsa stagione. La differenza, ad esempio, con la Juventus sta nel fatto che mentre i bianconeri vendono giocatori forti e ne prende di migliori, la Roma quest'anno ha puntato su profili di prospettiva finendo, di fatto, per indebolire la squadra. Sarebbe stato giusto tenere i giocatori migliori ed affiancare loro giocatori giovani. Una squadra come la Juventus va osservata e vanno assimilate le sue strategie, non si può pensare di emularla nell'immediato".

Juventus forte, ma brutta. Sei d'accordo con questa definizione?

"Il Real Madrid ha vinto 3 Champions League senza giocare bene. La bellezza, nel calcio, è soggettiva: mi piacciono tante squadre, per tanti motivi diversi... E' ognuno di noi a stabilire se una squadra è bella da vedere oppure no. Quel che conta è vincere, e la Juventus ha vinto 7 Scudetti consecutivi".