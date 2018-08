RMC SPORT - Carnasciali: "Solo contratti di due anni per Mourinho"

© foto di Federico De Luca

Daniele Carnasciali, opinionista di RMC Sport, ha parlato così della crisi di Mourinho e del suo Manchester United: "I presidenti che prendono Mourinho gli devono fare un contratto biennale, secondo me i giocatori non lo sopportano troppo. Non posso saperlo con esattezza, ma dall'esterno sembra così. Sarri? Riuscirà a far diventare suo il Chelsea in poco tempo, meno di quanto ci ha impiegato con il Napoli".