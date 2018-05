RMC SPORT - Carnasciali: "Viola, che carattere. Grande merito va a Pioli"

© foto di Federico De Luca

L'ex terzino della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto ai microfoni di RMC SPORT per raccontare l'inaugurazione del campo di calcio intitolato a Davide Astori a Cavriglia, in provincia di Arezzo. "È stata una giornata toccante, ricordare Astori ti fa emozionare. Davide era una persona eccezionale. Voglio raccontare un aneddoto: due giorni prima della tragedia sono stato a cena con Stefano Pioli. Mi ha parlato di quanto fosse felice del rinnovo del contratto di Astori che sarebbe arrivato e di quanto fosse felice di aver trovato un capitano così. Dopo una tragedia del genere ti crolla il mondo addosso e non pensi più a giocare. la Fiorentina invece ha dimostrato di avere carattere e sono ancora in corsa per l'Europa. Questo è un grande segno di maturità da parte della squadra. Pioli è riuscito a tirare fuori il meglio da tutti: non era facile, sono stati bravi. Bisogna avere carattere. Cosa deve fare la Fiorentina il prossimo anno? Deve ripartire dalla cose buone fatte quest'anno. Sarebbe bello trattenere giocatori come Badelj e Chiesa ed aggiungere qualche giocatore importante. Non è possibile iniziare dall'inizio ogni anno. Se la società trattiene i migliori e compra qualche giocatore giusto, la Fiorentina può fare un campionato migliore rispetto a questo che sta per finire".