RMC SPORT - Carnevali: "De Zerbi in pole. Politano? Nessuna richiesta"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'Assemblea di Lega svoltasi questa mattina presso gli uffici di Milano: "Con mister Iachini ci siamo sentiti stamani e non ci sono stati i presupposti per andare avanti. Lo ringraziamo e gli facciamo un in bocca al lupo per il futuro: adesso inizieremo a valutare il da farsi. De Zerbi? Abbiamo fatto un pensiero su di lui già lo scorso anno. E' un profilo che può interessarci, lo consideriamo in pole position. Il futuro di Politano e Berardi? Ci fa piacere che i nostri ragazzi piacciano a grandi club così come per altri nostri tesserati. Non ci sono pervenute ancora richieste ufficiali, ma l'idea del nostro patron è quello di mantenere i pezzi migliori perché l'aspetto sportivo ha la priorità rispetto a quello economico. Ci sono dei contratti che devono essere rispettati, ma la volontà del giocatore va presa in considerazione così come le richieste dei vari club. Ferrari e la Samp? Hanno un diritto che non credo eserciteranno quindi tornerà al Sassuolo. I 13 milioni di euro per il riscatto? Cifra pattuita lo scorso anno e che rappresenta il valore del giocatore. In cosa dobbiamo migliorare la rosa? Una volta definito il nome del nuovo tecnico capiremo quali sono le sue idee e le conseguenti necessità. Acerbi-Lazio? Da parte loro non c'è mai stato un contatto"