RMC SPORT - Casiraghi: "Comprerei Milinkovic-Savic. Anche per 100 milioni"

Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Pierluigi Casiraghi, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di RMC Sport. "Io ho giocato in due squadre, in Italia, alla Juventus e alla Lazio. Quindi sono legato a queste due squadre, in particolare ai biancocelesti".

Sul finale di stagione della Lazio. "Tragico direi che è esagerato, è mancato un soffio al sogno Champions, ma ripartiranno da basi solide. La squadra c'è, l'allenatore rimanere, potranno fare altrettanto bene".

Su Milinkovic-Savic. "Non so se il valore è giusto, se avessi 100 milioni lo prenderei. A me piace moltissimo, non da oggi, si è visto subito come fosse un grande giocatore. È unico, ha 23 anni".

Sul Chelsea e su Sarri. "Al momento, da quel che leggo, è difficile che vada. È più vicina la situazione Blanc. Stile? Non credo, è la clausola così alta, con i problemi che ha Abramovich per la cittadinanza inglese, a far la differenza".