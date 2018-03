RMC SPORT - Castan: “Felice a Cagliari. Roma, col Barça puoi farcela”

Fonte: Dal nostro inviato a Roma, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leandro Castan, difensore ex Roma ora al Cagliari, ha parlato al microfono di RMC Sport dopo essere stato presente a Roma per la 'Partita Mundial'. “Sono contento di essere qui, è la seconda volta che partecipo. È sempre una grande emozione tornare all'Olimpico, per tanto tempo è stata la mia casa. È sempre una sensazione molto bella”, le parole del brasiliano che ha poi parlato dell'esperienza in Sardegna: “Mi trovo benissimo a Cagliari, mi hanno accolto davvero molto bene. Il mister mi dà tanta fiducia, mi fa sempre giocare. Era quello di cui avevo bisogno, c'è fiducia per finire bene la stagione e per tenere il Cagliari in Serie A”.

La Roma sfiderà il Barcellona in Champions, ha qualche chance di passare il turno? “Secondo me sì, la Roma ha mostrato in Champions che può giocarsela contro tutti. Ha battuto il Chelsea e l'Atletico Madrid, per me può farcela. C'è un grande allenatore e una grande squadra”.