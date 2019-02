RMC SPORT - Castellini: "Parma merita tanto. Sampdoria ambiziosa"

© foto di Federico De Luca

Marcello Castellini, ex difensore di Parma, Bologna e Sampdoria, a RMC Sport 'Live Show':

Il Parma può arrivare in Europa?

"La squadra è andata oltre le aspettative, nessuno si aspettava un campionato del genere, ma una posizione europea credo sia eccessiva. Sognare non costa nulla, anche se l'obiettivo da raggiungere il prima possibile è a salvezza. Bisogna elogiare la società per questo doppio salto di categoria, vincere non è mai facile, a qualsiasi livello. Il direttore Faggiano, anche in B, ha sempre difeso l'allenatore D'Aversa. Quando programmi qualcosa di serio, i risultati arrivano. Il Parma merita di tornare al vertice del calcio italiano".

Su Bastoni: quanto è importante giocare vicino a un campione come Bruno Alves?

"Ci sono giovani di prospettiva, che però devono avere vicino calciatori di esperienza per crescere al meglio. Bastoni è dell'Inter ed è destinato a palcoscenici importanti, questa sua gavetta a Parma sarà fondamentale per lui".

Cosa manca al Bologna per fare calcio in modo sereno?

"La società è forte a livello economico, ma non è del tutto presente. Manca un po' l'organizzazione generale. Saputo ha speso tanti soldi, per il centro sportivo, per risanare il bilancio e per alcuni giocatori. Probabilmente ha fatto degli errori e se ne sta accorgendo solo ora".

L'arrivo di Gabbiadini completa la rosa della Sampdoria?

"Credo sia un giocatore importante, che arriva in una rosa di livello. Quando prendi un calciatore così, dimostri di avere ambizioni elevate. Giampaolo mi piace, è maturato ed è diventato consapevole dei propri mezzi. Ha un'idea di gioco e la Sampdoria può mettere tutti in difficoltà. Sabatini lo conosco benissimo, è un esperto di calcio e ha aiutato l'ambiente. Poi avere un Quagliarella così è la ciliegina sulla torta".