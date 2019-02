RMC SPORT - Castelnuovo: "L'Inter non può fare a meno di Icardi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Castelnuovo, mobile editor del Corriere della Sera, a RMC Sport Live Show ha parlato della situazione in casa Inter e di conseguenza di Mauro Icardi: “Da due mesi non abbiamo pace, prima Nainggolan poi Perisic ora Icardi. Si vede che da tempo la situazione stava covando ma è esploso tutto troppo presto e male. E’ evidente che ora all’interno dell’Inter c’è una lotta di potere tra Marotta e Ausilio. L'infortunio di Icardi è una scusa ma è bene che non ci sia perché a San Siro non sarebbe accolto bene. Non credo che l'Inter possa fare a meno di Icardi. Adesso non so come penseranno di recuperarlo perché ciò che è stato fatto è lacerante. Con che faccia ora Icardi riconquista lo spogliatoio? Il problema è che Icardi ogni anno va a reclamare dall'Inter un aumento dell'ingaggio. Il problema dell'Inter sta in Wanda Nara che sta facendo legittimamente gli interessi del suo assistito ma che rischia di bruciarlo e di non recuperarlo più. Icardi era veramente un capitano e ha fatto tanto per i compagni di squadra. E' un vero capitano e spero che aver dato la fascia a Handanovic significhi lasciare una porticina aperta a Icardi. Ritengo che Mauro sia un campione vero".

Spalletti deve cambiare qualcosa per far trovare nuovi stimoli alla squadra?

"In questa condizione Spalletti ha poco da fare perché se esce Lautaro non ci sono alternative in attacco. E' stato sbagliato il mercato e non c'è molto margine su cui operare. L'Inter è forte, è sicuramente la terza forza del campionato, se non la seconda, ma è tutta una questione di testa. Se l'Inter la ritrova la Champions arriva sicuramente perché la rosa è più forte delle inseguitrici".

La prossima stagione ci sarà ancora Spalletti in panchina?

"No e mi sembra anche abbastanza chiaro. Non corre buon sangue tra Spalletti e Marotta. E' evidente che Marotta stia pensando ad un'altra soluzione. Spalletti rivendica il fatto di aver riportato l'Inter in Champions League. Ma probabilmente nelle ambizioni dell'Inter questo non è abbastanza e quindi vorranno cambiare per ambire a qualcosa di più".