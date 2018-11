RMC SPORT - Cavaliere: "Inter ancora su Modric, ma il Real lo tiene stretto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Cavaliere, agente di mercato particolarmente attento al calcio croato, intervenuto ai microfoni di RMC Sport ha parlato anche del futuro di Luka Modric: "So che l'Inter è ancora interessata al giocatore ma non credo che il Real Madrid lo lasci andare. Con la cessione di Ronaldo il Real ha perso parecchio se dovesse andare via pure Modric, che è il motore della squadra, sarebbero ancora più in difficoltà. Kovacic come erede? E' un giocatore molto interessante e importante che nel Chelsea sta trovando molto spazio. E' un giocatore diverso e secondo me non arriverà mai ai livelli di Modric, ma potrebbe essere un sostituto dello stesso Modric a Madrid".