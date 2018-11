RMC SPORT - Cavaliere: "Pjaca? Non si è ripreso al meglio dopo l'infortunio"

Vincenzo Cavaliere, agente di mercato particolarmente attento al calcio croato, intervenuto ai microfoni di RMC Sport ha parlato anche di Ante Coric e Marko Pjaca: "Coric non lo vedevo pronto per essere protagonista con la Roma visto che faticava a giocare nella Dinamo Zagabria. Ha un talento incredibile ma fisicamente non è all'altezza della Serie A. Io lo manderei in prestito perché se un giocatore non trova spazio vuol dire che deve andare a giocare. Coric deve andare in una squadra adatta alle sue qualità ma in Italia non ne vedo. Pjaca? E' un po' diverso da Coric. E' arrivato in Italia da giocatore pronto ma ambire a giocare titolare nella Juve è molto difficile, poi ha avuto l'infortunio al ginocchio e ancora non si è ripreso al meglio, anche perché non ha la continuità di prima. Dopo certi stop è molto importante giocare e ritrovare fiducia".