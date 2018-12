RMC SPORT - Ceccarini: "Fabregas può entrare nell'operazione Higuain"

© foto di Giacomo Falsini

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto il direttore Niccolò Ceccarini.

Sui colpi di gennaio. “Il Milan deve comprare un centrocampista, Fabregas potrebbe essere inserito nell’operazione Higuain. Sull’attaccante c’è di mezzo la Juventus che però non credo dirà di no a questa operazione. In bianconero non avrebbe spazio, se non va al Chelsea resta al Milan fino a giugno. Si potrebbe allargare il discorso anche a Fabregas perché ai bianconeri serve un centrocampista. Morata sicuramente costa almeno 60 milioni di euro, se il Milan non va in Champions League è difficile con la situazione debitoria che hanno i rossoneri. Per questo anche non è semplice, ma un centrocampista serve. Potrebbe essere Baselli, ma anche lui costa. Anche la Roma deve fare qualcosa, in virtù dell’infortunio di De Rossi. Né Nzonzi, né Cristante, né Pellegrini possono occupare quella posizione. Roma e Milan saranno le vere protagoniste del mercato di gennaio, credo che Juventus, Inter e Napoli non faranno grossi movimenti. Poi occhio anche a Lazio, Fiorentina, magari il Torino potrebbe inventarsi qualcosa se arriva un’occasione. Sono contento che il mercato arrivi fino al 31 di gennaio, ma non vedo grosse necessità di fare grosse operazioni”.