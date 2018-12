RMC SPORT - Ceccarini: "Inter, prematuro parlare di addio di Nainggolan"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto oggi il direttore Niccolò Ceccarini.

Su Nainggolan: “Per ora non ci penserei a cederlo. Sicuramente non è stato il primo ritardo, l’Inter ha voluto lanciargli un messaggio. Cerchiamo di restare equilibrati, quest’estate erano tutti contenti per l’acquisto di Nainggolan. È un giocatore che ha questi momenti, ma in campo è sempre stato un trascinatore. Io credo che sia anacronistico parlare di mercato, poi se a giugno si faranno altre valutazioni staremo a vedere. Se arrivano giocatori come Modric o Barella magari l’Inter ci penserà. A gennaio sicuramente uno come Modric non arriverà, quindi bisogna aspettare eventualmente giugno. Adesso è prematuro e non credo sia la volontà dell’Inter”.

Sul mercato della Juventus: “La Juventus è su tutti i campi, sui giovanissimi come Todibo, sui campioni come Isco, sui parametri zero come Ramsey. Lavora a 360°. Sicuramente alcuni hanno una valutazione molto alta. Paratici ha detto in maniera chiara che la rosa non ha bisogno di rafforzamenti, sicuramente si sfrutterà la finestra di gennaio per prendere poi a giugno. Mi aspetto un mercato in prospettiva. La storia Higuain-Chelsea e Morata-Milan sicuramente terrà banco sul mercato, credo ci siano i presupposti. È un’operazione complicata, ci sono numeri e formule da trovare, ingaggi da rispettare. Sarri sta spingendo per Higuain, quindi è un’operazione a cui si sta lavorando. Non so quali siano le possibilità di riuscita, ma è un work in progress”.

Sui colpi di gennaio. “Il Milan deve comprare un centrocampista, Fabregas potrebbe essere inserito nell’operazione Higuain. Sull’attaccante c’è di mezzo la Juventus che però non credo dirà di no a questa operazione. In bianconero non avrebbe spazio, se non va al Chelsea resta al Milan fino a giugno. Si potrebbe allargare il discorso anche a Fabregas perché ai bianconeri serve un centrocampista. Morata sicuramente costa almeno 60 milioni di euro, se il Milan non va in Champions League è difficile con la situazione debitoria che hanno i rossoneri. Per questo anche non è semplice, ma un centrocampista serve. Potrebbe essere Baselli, ma anche lui costa. Anche la Roma deve fare qualcosa, in virtù dell’infortunio di De Rossi. Né Nzonzi, né Cristante, né Pellegrini possono occupare quella posizione. Roma e Milan saranno le vere protagoniste del mercato di gennaio, credo che Juventus, Inter e Napoli non faranno grossi movimenti. Poi occhio anche a Lazio, Fiorentina, magari il Torino potrebbe inventarsi qualcosa se arriva un’occasione. Sono contento che il mercato arrivi fino al 31 di gennaio, ma non vedo grosse necessità di fare grosse operazioni”.