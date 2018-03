RMC SPORT - Cecconi: "Empoli, con Andreazzoli il salto di qualità"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Le parole di Luca Cecconi, responsabile del settore giovanile dell'Empoli, ai microfoni di RMC Sport a Viareggio a margine del premio 'T. Bresciani': "Come ci presentiamo al via del torneo di Viareggio? E' una squadra, come tante, rinnovata e cambiata rispetto all'anno scorso. In campionato stiamo andando bene, siamo secondi in classifica ma abbiamo l'incognita che facendo parte del "Primavera 2" ci manca il confronto con tante squadre di Serie A che fanno parte del "Primavera 1", quindi in questo torneo per noi c'è un po' di incognita legata a questo. Vedremo andando avanti e sperando di superare il primo turno se poi quelle squadre sono più forti rispetto a noi. Cerchiamo di fare bene e vivere alla giornata. Le mie tue favorite? Direi Inter e Juventus".

Per quanto riguarda la prima squadra dell'Empoli, Andreazzoli ha cambiato il volto alla squadra?

"Effettivamente anche se prima la squadra stava andando bene, Andreazzoli gli ha fatto fare il salto di qualità. Indubbiamente i ragazzi stanno giocando bene, ce ne sono tanti bravi e l'allenatore è stato bravo a riuscire a dare ancora qualcosa in più".

Si parla tanto della coppia gol dell'Empoli, Donnarumma e Caputo. C'è curiosità di vederla magari il prossimo anno in Serie A

"Stanno facendo molto bene. Sono aiutati da questo gioco della squadra dove tutti fanno la loro parte, non c'è un ruolo inferiore agli altri, quindi i due attaccanti beneficiano del gioco della squadra. Loro due però sono molto bravi, io che li conoscevo parzialmente adesso vedendoli giocare dal vivo e da vicino posso dire che sono veramente molto bravi".

Come ha vissuto la tragedia di Astori?

"E' stata chiaramente una cosa che ha scioccato tutti. Secondo me non esistono parole per provare a lenire il dolore o a trovare delle spiegazioni. E' stato uno shock una notizia terribile".