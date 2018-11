RMC SPORT - Cecconi: "Simeone sfortunato. Pjaca va aspettato"

L'ex attaccante viola Luca Cecconi è intervenuto oggi in diretta a "Garrisca al Vento!", trasmissione realizzata e curata dalla redazione di FirenzeViola.it che va in onda ogni giovedì su RMC Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Simeone? A me piace, ha tante qualità e si impegna. Si smarca tanto e offre soluzioni, cosa che a volte gli attaccanti non fanno perché magari pensano troppo al gol stando, così, vicino alla porta: penso a Icardi, ad esempio... Insomma, tutto non si può avere. Basterebbe anche un po' di fortuna, guardate Ronaldo che all'inizio non riusciva a fare gol mentre ora è tornato decisivo. C'è anche da dire che Pioli, ormai l'abbiamo capito, gioca con il 4-3-3, un modulo in cui magari la punta si sente più presa di mira. Ma sono fiducioso sul fatto che il Cholito possa migliorare. Pjaca? E' difficile valutalo da lontano, bisognerebbe conoscerlo e vederlo all'opera negli allenamenti quotidiani per capire se c'è un aspetto più fisico o caratteriale a limitarlo. Dalle partite che ho visto mi sembra abbia un atteggiamento positivo, segno di disponibilità e di coesione coi compagni. Sul piano fisico mi è sembrato apparentemente a posto, se poi ha avuto qualche deficit non lo so. Rimane l'aspetto psicologico, con l'infortunio e la lunga assenza che possono averlo un po' bloccato. Se il rendimento è inferiore alle attese è chiaro che pure la squadra perde qualcosa. La Fiorentina dovrà aspettare che il croato riprenda sicurezza e credo ci siano i presupposti perché ciò avvenga".