RMC SPORT - Cerruti: "Bene la Lazio. Dybala non mi sorprende"

Alberto Cerruti, opinionista e giornalista, a RMC Sport Live Show: "Non mi meraviglia che si sia sbloccato Dybala. E’ tutto nella norma. Roma? E’ stata la prima squadra a segnare stasera e deve cercare di raddoppiare per evitare il rischio clamoroso di farsi rimontare dal Frosinone. Di Francesco rischia perché quando si comincia così male ogni partita è un esame. Vincere con il Frosinone è normale poi ci sarà il derby. Mi pare molto in bilico Di Francesco, servirebbe una serie di vittorie tra campionato e coppe per rinsaldare la sua posizione”.

L’Inter ha vinto con la Fiorentina, che pensi della vittoria dei nerazzurri?

“L’Inter non ha risolto i problemi, la gara non è stata sufficiente. La Fiorentina avrebbe meritato minimo il pareggio. I problemi dell’Inter non sono stati risolti”.

Per il MIlan la gara contro l'Empoli è insidiosa?

"Può mettere in difficoltà il Milan specie in casa e perché i rossoneri arrivano da un periodo di tensione latente. L'assenza di Higuain è pesantissima. La partita di domani è a rischio ma lo sarà ancora di più quella prossima contro il Sassuolo".

Piatek del Genoa è impressionante. Non è un fuoco di paglia?

"Sicuramente non resterà al Genoa l'anno prossimo. Non è un fuoco di paglia visto quanto sta segnando. Complimenti al Genoa che ha scovato questo giocatore".

Delle big chi arriverà al meglio alle prossime gare?

"La Lazio ci arriva molto bene dopo la vittoria di Udine, la quarta consecutiva e arriva molto bene al derby. Attenzione al Napoli che poteva segnare sei gol al Parma. Vedo un Napoli in grande condizione".

In zona retrocessione Frosinone e Chievo sono quelle più in difficoltà?

"C'è il rischio che il campionato perda presto due squadre visto il loro cammino sino ad ora. Il rischio che facciano la fine del Benevento c'è".