RMC SPORT - Cerruti: "Di Biagio non resterà sulla panchina dell'Italia"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport, nel suo intervento all'interno del Live Show ha parlato così della Nazionale italiana: "E' legittimo che Di Biagio sia soddisfatto anche perché deve vendere il proprio prodotto e deve dire che tutto va bene. Nella vigilia della partita con l'Argentina in conferenza stampa il ct disse che adesso con loro ci saremmo giocati il nostro Mondiale. Seguendo la logica di quelle parole di Di Biagio allora l'Italia è stata eliminata anche da questo Mondiale, perché ha perso contro un'Argentina sperimentale, senza Messi. La stessa squadra che poi ha preso 6 gol ieri dalla Spagna. Dopo l'Italia ha pareggiato grazie ad un rigore segnalato dal VAR e non credo che l'Inghilterra, che era senza Kane, abbia dimostrato di essere una grande squadra. Quindi il bilancio di queste due partite è insufficiente, ma non erano queste due gare che potevano dare il valore di Di Biagio, come per nessun'altro allenatore. Non si può giudicare nessun allenatore da due partite, tantomeno un ct che prende in mano una squadra che non conosce. Quindi dal punto di vista del futuro per quanto mi riguarda non cambia niente per Di Biagio, credo che tutti hanno capito che non resterà lui sulla panchina della Nazionale. Aspettiamo a vedere chi sarà il prossimo ct, ma come ho detto più volte il problema sono i giocatori, perché può arrivare chiunque ma se non hai i giocatori di qualità non vai lontano".

Di Biagio potrebbe restare come vice del nuovo ct e poi fra due anni prendere in mano la squadra?

"Non credo che Di Biagio abbia voglia e accetti di fare il vice di Mancini, Ranieri o Conte. E' abbastanza orgoglioso per cercare un'altra strada e mi sembrerebbe anche strano rivederlo per la seconda volta tornare indietro all'Under 21, dove tra l'altro Evani sta facendo benissimo e quindi non sarebbe giusto retrocederlo. Penso che difficilmente Di Biagio rimarrà in federazione".



Il prossimo ct dovrà rinnovare il gruppo della Nazionale?

"E' importante puntare sui giovani, però che siano giovani di qualità, non basta la carta d'identità. Donnarumma ormai è una certezza, sta accumulando esperienza internazionale con il Milan e aveva già giocato in Nazionale con Ventura. Chiesa è una realtà, lo vediamo con la Fiorentina. E' importante non solo essere bravi ma avere anche personalità e saper compiere il salto di qualità. In pochi minuti Chiesa in uno stadio prestigioso come Wembley ha dimostrato di non avere paura. Immobile invece è un grandissimo cannoniere in Italia, che però è già stato in Spagna e in Germania ed è dovuto tornare indietro. Ci sono dei giocatori che noi consideriamo bravissimi nel nostro campionato che poi non sono in grado di reggere il peso a livello internazionale, questa è la differenza tra i buoni giocatori e grandi giocatori".