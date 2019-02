RMC SPORT - Cerruti: "Dybala non si discute. Inter-Icardi, serve un accordo"

Alberto Cerruti, giornalista ed opinionista di RMC Sport, è intervenuto nel Live Show per parlare del campionato.

Sulla Juventus

"Il campionato è una cosa e la Champions è un’altra. In campionato è abituata ad essere padrona, andare così in Champions è problematico. L’atletico è il peggior avversario ora, bene aver ritrovato Bonucci e Chiellini. Così può andare con fiducia a Madrid. Ma l’Atletico non va sottovalutato".

Su Dybala

"Sono un suo fan da quando era al Palermo. Mi meraviglio quando non gioca. E’ un titolarissimo, sarebbe grave se la Juve rinunciasse a lui. Ha la maglia numero 10, che ha un suo peso alla Juve. E’ assurdo metterlo in discussione. Tutti possono avere un calo di forma, ma il suo valore assoluto non è in discussione. Il problema della Juve è che c’è tanta qualità. In altre squadre sarebbe titolare".

Sul caso Icardi

"Non può permettersi l’Inter di rinunciare a Icardi. Davanti c’è solo Lautaro Martinez, l’Inter non può fare a meno di lui. Spero si trovi un compromesso per andare avanti fino a fine stagione. Marotta? E’ meglio che sia arrivato subito, così ha tempo per conoscere la società. Se fosse arrivato a giugno, avrebbe ritardato il suo inserimento".

Su Atalanta-Milan

"La partita più interessante del turno. L’Atalanta ha la miglior condizione atletica, è una realtà contro cui tutti devono fare i conti. Il Milan però è in crescita, perché Gattuso ha sistemato la difesa e il mercato di gennaio ha sistemato la squadra. Paquetà ha dato qualità al centrocampo e Piatek è una conferma".