RMC SPORT - Cerruti: "Equivoco su Di Biagio, è in prestito alla Nazionale"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport ha parlato così all'interno di Live Show delle critiche ricevute dal fresco ct azzurro Gigi Di Biagio: "Non commento le dichiarazioni di altri ma è assurdo pensare che il futuro di Di Biagio debba dipendere da due partite. C'è un equivoco e la FIGC non ha fatto chiarezza. Di Biagio è in prestito alla Nazionale ma non si può giudicare un allenatore in due partite".