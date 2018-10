RMC SPORT - Cerruti: "Gattuso deve sistemare la difesa. Rosa incompleta"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi a partire dalla situazione che si sta verificando nel Real Madrid: "Ieri mattina tutti erano convinti dell'arrivo di Conte e invece non è stato così perché Florentino Perez questa volta ha voluto ascoltare la voce dello spogliatoio. Situazione inedita anche per loro ma Perez adesso vuole salvare il salvabile".

Perez adesso è all'angolo?

"E' il momento più difficile per lui. C'è stato un effetto domino provocato dall'addio di Zidane. Non sono arrivati grandi giocatori perché non era possibile prenderli. Mai come questa volta Perez è in difficoltà. Adesso vedrà cosa succederà con Solari".

Maradona cosa ha rappresentato per il calcio?

"Tutti i compagni di Diego ne hanno sempre parlato bene. E' stato amato da tutti dentro lo spogliatoio. Ha segnato un'epoca anche nei rapporti con la stampa perché è stato una star, un protagonista assoluto. Lui è stato il più grande giocatore della nostra epoca".

Domani Milan-Genoa, che gara ti aspetti?

"Il Milan non può snobbare la gara. Vincere e arrivare al quarto posto non sarebbe comunque abbastanza perché il Milan non può sbagliare mai e Gattuso sarà sempre sotto i riflettori. Adesso il Milan deve sistemare la difesa, non basta un grande attacco e serve più equilibrio".

Innegabile la crescita di Biglia. Si sta avvicinando ad un livello accettabile?

"Non basta un livello accettabile per giocare nel Milan. Questa squadra ha bisogno di qualcosa di diverso da Biglia che gioca troppo in orizzontale. I problemi del Milan nascono anche da lì, mi chiedo come mai è stato escluso Montolivo che può essere un'alternativa. Non sono d'accordo con Leonardo, il Milan non ha riserve all'altezza".

Frosinone, il lavoro del presidente Stirpe è comunque da sottolineare?

"Il Frosinone è un esempio per tutti. Stirpe è da applaudire non solo perché hanno costruito lo stadio ma anche perché danno sempre grande fiducia agli allenatori".