RMC SPORT - Cerruti: "Gattuso merita il rinnovo ma la durata è esagerata"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport a Live Show ha parlato così a partire dalla Lazio reduce dalla vittoria in Europa League: "La Lazio ha gli strumenti per poter vincere l'Europa League perché è una bellissima squadra e sta dimostrando di avere continuità. Teoricamente può farcela ma attenzione perché ieri sera ho visto l'Atletico Madrid che è una squadra di spessore diverso così come l'Arsenal. Sono squadre di altro livello ma la Lazio può sognare almeno di arrivare in finale. Da quando esiste l'Europa League nessuna squadra italiana è arrivata almeno in finale".

Juventus, quanto deve cambiare questa squadra per fare un altro salto di qualità in Europa?

"La Juve cambierà, è vero, ma non sarà facile. Deve rivoluzionare la difesa, sperando che Caldara si dimostri all'altezza. Penso che la Juventus si debba rinforzare un po' in tutti i settori e per questo non sarà un mercato facile. Il riscatto delle italiane come Juventus e Roma deve avvenire in Europa, non può bastare vincere contro Benevento e Fiorentina. Il problema del calcio italiano è molto profondo. Il livello del calcio italiano è molto più basso di quello spagnolo".

Oggi si è tornati a parlare del futuro di Allegri, pensi che questo ciclo sia finito?

"Il ciclo si chiude perché Buffon lascerà e giocatori come Barzagli o Chiellini non saranno più dei titolari certi. Allegri può rimanere alla Juventus se è convinto. E' un buon allenatore ma ricordiamoci che la differenza è sempre fatta dai giocatori. Ha dimostrato di essere un ottimo allenatore alla Juve perché ha avuto grandi giocatori. Allegri ha il diritto di rimanere alla Juve con una squadra rinnovata".

Derby di Genova, una partita unica in Italia, che gara ti aspetti?

"Somiglia alle partite di Premier League. Mi aspetto una gara molto combattuta e non credo sarà una gara da 0-0. La differenza come sempre la faranno i singoli. Il Genoa con Ballardini è diventato una squadra mentre la Samp ha un Quagliarella in grande condizione".

Rinnovo meritato per Gattuso?

"Sì anche se trovo esagerata la durata del contratto perché il Milan è una società con tanti punti interrogativi. Non si sa neanche chi sarà il presidente del Milan il prossimo anno e quindi anche la posizione di Gattuso non è sicura".

Lotta avvincente per l'Europa League con la crisi della Sampdoria e la rimonta della Fiorentina. Chi la spunterà tra queste squadre più l'Atalanta?

"La Fiorentina ha qualcosa in più perché intravede un traguardo che prima aveva accantonato. La tragedia di Astori ha dato una carica positiva e sarà molto importante la partita contro la Roma per capire dove può arrivare questa squadra. La Fiorentina è la squadra più lanciata e anche il Milan deve stare attento perché mi sembra che abbia perso un po' della spinta iniziale".