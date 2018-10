RMC SPORT - Cerruti: "Giovinco in Nazionale? Allora anche Pellè"

Il noto opinionista Alberto Cerruti, intervistato da RMC Sport Live Show, ha commentato così la convocazione a sorpresa di Sebastian Giovinco in Nazionale: "Nessuno si aspettava la sua convocazione. È andato a giocare in un altro calcio e non capisco la sua convocazione in questo momento. Allora dovremmo chiamare anche Pellè. Mancini si fida dei filmati? Di sicuro non l’ha visto".

