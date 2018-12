RMC SPORT - Cerruti: "Grandi meriti alla difesa della Juventus"

Alberto Cerruti, giornalista, a RMC Sport Live Show: "Il punteggio di Juve-Roma è bugiardo perché la Juve ha stra dominato. Non c'è una bugia, ovvero i gol subiti dalla Juve, zero. I bianconeri hanno subito 8 gol in 17 partite e i meriti della difesa sono da sottolineare visto che si avvia a vincere con la migliore difesa del campionato".

Molti meriti ad Allegri?

"E' un grande allenatore e sono tantissimi i suoi meriti. La Juve a inizio campionato prendeva anche troppi gol poi la Juventus ha trovato l'equilibrio aiutato dalla stagione straordinaria di Chiellini. La base della Juve è molto forte e mi riferisco a difesa e centrocampo".

Possono battere il record di Conte di 102 punti?

"Io dico di aspettare, senza fretta perché uno dei paradossi del calcio è che alla fine la Roma avrebbe anche potuto pareggiare. Il campionato si deciderà in primavera ma la Juve deve mantenersi a questo livello. Come è arrivato il pareggio contro il Genoa la Juve potrebbe anche perdere altri punti".

Il pareggio dell'Inter contro il Chievo come si commenta?

"Pellissier a 39 anni dimostra di essere ancora un esempio per tanti. L'Inter ancora una volta ha mostrato limiti di personalità, non ci sono leader in questa squadra. Se vogliono puntare in alto non possono farsi recuperare dal Chievo all'ultimo minuto".

Morata al posto di Higuain potrebbe risolvere i problemi?

"Nessun centravanti oggi potrebbe segnare molto nel Milan. Il problema sono i centrocampisti, non ci sono elementi di qualità capaci di smarcare gli attaccanti. Il Milan è una squadra che non ha qualità in mezzo al campo. Non credo che con Morata cambierebbe molto. La decisione di tenere fuori Montolivo è piena di contraddizioni. Se non è in grado di giocare non deve andare neanche in panchina. Non è possibile che non abbia giocato neanche un minuto in questa stagione. Evidentemente Gattuso non vuole far giocare Montolivo".