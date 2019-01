RMC SPORT - Cerruti: "Higuain doveva essere più tutelato dal Milan"

Al "Live Show" di RMC Sport, il noto giornalista ed opinionista Alberto Cerruti ha parlato così del flop di Gonzalo Higuain al Milan: "È un ottimo attaccante, è nella storia per aver battuto il record di gol, non lo discuto. Anche alla Juve ha fatto bene, ma è capitato in un Milan con tante difficoltà. In una squadra che lo può mettere in condizione di segnare, dimostrerà di essere il miglior Higuain. Il suo difetto è caratteriale. Si aspettava di essere in un Milan migliore ma non è stato aiutato neanche da Leonardo. Doveva essere più tutelato dalla società. L’unico a difenderlo è stato Gattuso". Il 'Pipita' è pronto a ripartire adesso dal Chelsea.

