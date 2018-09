RMC SPORT - Cerruti: "Il Milan rischia con l'Empoli per diversi motivi"

Alberto Cerruti, giornalista ed opinionista per RMC Sport, ha parlato al 'Live Show': "L'Empoli può mettere in difficoltà il Milan specie in casa. I rossoneri poi arrivano da un periodo di tensione latente. L'assenza di Higuain inoltre sarà pesantissima. La partita di oggi è a rischio ma lo sarà ancora di più quella prossima contro il Sassuolo".