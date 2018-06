RMC SPORT - Cerruti: "Inter, Icardi deve rimanere e sia riconoscente"

Nel corso di RMC Sport Mundial, Alberto Cerruti de La Gazzetta dello Sport ha parlato così: "I tifosi dell’Inter hanno avuto molta pazienza in questi anni perché da sei anni mancano in Champions, ora dovremo vedere se i nerazzurri saranno capaci di onorare questa competizione”.

Icardi-Juve è un’operazione che teniamo aperta?

“Penso che l’Inter non debba assolutamente privarsi di Icardi anche se non è giusto giocare sempre al rialzo del contratto. Credo ci debba essere una dimostrazione di attaccamento da parte del giocatore all’Inter. Deve rimanere nell’interesse suo e del club”.

Richieste di adeguamenti così pesanti solitamente arrivano dopo aver raggiunto grandi successi…

“Vero. Questi ritocchi del contratto sono giustificabili quando i successi personali si sposano con quelli della squadra”.

Milan, cosa si può dire ai tifosi rossoneri in questo momento delicato?

“Direi ai tifosi di rendersi conto della realtà. I rossoneri sono arrivati sempre al sesto posto spendendo 240 milioni di euro in più dell’anno precedente e ora rischiano seriamente l’esclusione dall’Europa. Chi criticava Berlusconi deve capire che la nuova proprietà non è partita bene”.

L’Inter ha un settore giovanile florido, come mai questi giovani non arrivano in prima squadra?

“A livello giovanile non sono importanti i successi ma le promozioni in prima squadra dei ragazzi, come fa l’Atalanta. L’Inter ha vinto il campionato Primavera anche l’anno scorso ma nessuno di quei giovani è arrivato in prima squadra, e allora a cosa serve vincere? I successi a livello giovanile riguardano proprio le promozioni in prima squadra”.