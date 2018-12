RMC SPORT - Cerruti: "Inter incompiuta. Napoli può vincere lo scudetto"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport e opinionista di RMC Sport, al Live Show ha parlato così: "Avrei votato Griezmann per il Pallone d'Oro. Ha vinto il Mondiale da protagonista, ha vinto l'Europa League ed è un giocatore fantastico. Per me aveva qualcosa più di Modric".

Quale Juventus-Inter ricordi con più emozioni?

"Sono veramente tanti perché sono sempre partite molto tirate. Dobbiamo augurarci che non ci siano polemiche perché sarebbe già un grande risultato. Escluderei una partita da 0-0. Basterà il coraggio ai nerazzurri? Non mi pare che l'Inter ne abbia tanto perché troppe volte non riesce a imporsi. Sono poche le partite in cui l'Inter ha dimostrato di saper dominare l'avversario. Secondo me all'Inter manca personalità e mancano i leader. E' una squadra ancora incompiuta".

Un giudizio su Ancelotti?

"E' entrato subito nel clima della squadra e dei tifosi del Napoli. Non ha avuto bisogno di tempo per calarsi in quella realtà. Ancelotti ha tolto quel clima di vittimismo che aveva il Napoli dopo ciò che era successo l'anno scorso. Ancelotti ha tolto ogni alibi al Napoli ed è l'uomo giusto per inseguire la Juventus. Per me il campionato non è ancora finito e il Napoli può ancora puntarci. Lo scudetto come sempre si deciderà a marzo-aprile ma è ovvio che per sperarci il Napoli dovrà sempre stare vicino alla Juventus".

Pippo Inzaghi riuscirà a risalire con il suo Bologna?

"Se avesse perso anche oggi sicuramente la situazione si sarebbe complicata e questa vittoria aiuta. Mi auguro che Inzaghi possa fare bene e in questi casi è fondamentale l'appoggio della società. Se sarà supportato allora sono convinto che il Bologna ne verrà fuori, se invece la società manifesterà delle perplessità Inzaghi non riuscirà a rimanere a Bologna".

Cosa pensi delle parole di Mancini sull'Europeo?

"Lui pensa di spargere ottimismo dicendo che l'Italia proverà a vincere l'Europeo ma le parole potrebbero ritorcersi contro. Guardiamo i risultati recenti dell'Italia che ha sempre fatto male. E' un azzardo dire che l'Italia potrebbe addirittura puntare a vincere l'Europeo".

La terza competizione europea come la valuti?

"Si facesse una coppa con l'eliminazione diretta andrebbe benissimo, ma per come è stata strutturata ora non va bene. E' solo un altro modo per fare business. Per l'Italia non cambierebbe tanto. Tutte queste partite con una formula così allargata e ampia genera soltanto confusione e si annacqua lo spirito delle competizioni europee".