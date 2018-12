Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, al "Live Show" di RMC Sport ha parlato così della delusione europea dell'Inter: "L'Inter rischia di incartarsi. I nerazzurri faranno finta di impegnarsi in Europa League, ma cercheranno di ottenere il piazzamento in Champions per l'anno prossimo. Le squadre vanno costruite bene con un allenatore all'altezza e secondo me all'interno dell'Inter dopo stasera servirà tanta autocritica. L'Inter non ha fatto il salto di qualità e di questo ne è responsabile soprattutto Spalletti. Anche i media però hanno sopravvalutato l'Inter e dobbiamo fare tutti autocritica".