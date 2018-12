RMC SPORT - Cerruti: "Inter, Spalletti è già in discussione"

Il giornalista Alberto Cerruti ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “L’Inter? Non sarà facile ripartire, Spalletti è già in discussione ,quando arriveranno risultati negativi si parlerà del suo successore. Sempre andata sotto in Champions, negli appuntamenti importanti comunque è sempre mancata, anche contro la Juventus. Certe mosse e non sono piaciute neanche in società. L’obiettivo minimo è il quarto posto e non dimentichiamoci della Coppa Italia".