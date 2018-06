RMC SPORT - Cerruti: "Italia, chiediamoci perché non siamo ai Mondiali"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, a RMC Sport Mundial ha parlato così: “L’Arabia Saudita è imbarazzante ma non mi ha impressionato neanche la Russia. Vedendo questa Arabia Saudita mi è venuta in mente la vittoria dell’Italia nella prima amichevole di Mancini e in quella squadra non erano neanche tutti i titolari. Dicono tutti che è un peccato che non ci sia l’Italia in Russia ma dobbiamo chiederci perché non ci siamo. La Federazione non ha brillato sino ad ora”.